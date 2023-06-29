Brüksel'de AB Liderler Zirvesi sırasında Rusya karşıtı protesto

Göstericiler, zirvenin yapıldığı AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'nda, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla toplandı.

"Ukrayna, AB ve NATO üyesi olmalı", "Rusya, terörist bir devlettir", "Nükleer terörü durdurun", "Rusya, çocukları öldürüyor" yazılı pankartlar açan göstericiler, uzun süre siren sesi çaldı.

Göstericiler, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne terör saldırısı düzenlemesi tehlikesine işaret eden sloganlar atarak, nükleer tehlikenin engellenmesi çağrısında bulundu.

Protestoya destek veren Gürcistanlılar da ülkelerinin, Rusya tehdidi altında olduğunu dile getirerek, AB üyesi olması gerektiği yönünde sloganlar attı.