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Dünya
AA 29.06.2023 14:22

Estonya Başbakanı Kallas: Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya'nın her zaman öngörülemez ve tehlikeli bir ülke olduğunu belirterek, "Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi ve gerçekten işe yarayan en ucuz güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir. Benim ülkem, bunun açık bir örneğidir." dedi.

Estonya Başbakanı Kallas: Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kallas, Rusya'nın iç meselelerine odaklanılmaması gerektiğini söyledi.

Kallas, Ukrayna'da özgürlük ve adalet mücadelesinin sürdüğünün altını çizerek, "Bölgeler arası destek ya da uluslararası mahkemenin kurulmasıyla yola devam etmemiz çok önemli. Ukrayna'nın yeniden inşasına odaklanmamız gerektiğinde, bunun bizim vergi mükelleflerimizin parasıyla yapılması adil değil, ancak Rusya'nın gelirleriyle yapılmalı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın her zaman öngörülemez ve tehlikeli bir ülke olduğunu vurgulayan Kallas, "Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi ve gerçekten işe yarayan en ucuz güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir. Benim ülkem, bunun açık bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaja Kallas, temmuzda Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliği konusunda net bir yol üzerinde mutabık kalınması gerektiğine işaret ederek, bunun, "tünelin ucundaki ışığı" göstereceğini kaydetti.

Bugün görüşülecek konular arasında göç ve mülteciler olup olmadığına yönelik soruya Kallas, "Bu konuda anlaşmaya vardık. Yeniden görüşeceğimizi sanmıyorum. Elbette tartışacağız ve farklı üye devletlerin endişelerini dinleyeceğiz, ancak bunun kamuoyuna açık olmayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kallas, Belarus'un savaş içindeki konumuyla ilgili soru üzerine, "Biz, Belarus'u her zaman Rusya ile bu savaşta saldırgan taraf olarak gördük. Dediğim gibi; Belarus ve Rusya, birlikte tehlikelidir ve tehlikeli olmaya devam edecektir. Bu durum değişmedi. Bunu böyle değerlendirmeliyiz." görüşünü paylaştı.

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