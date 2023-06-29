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Dünya
AA 29.06.2023 14:16

Irak yargısı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklının iadesini istiyor

Irak Yüksek Yargısı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti.

Irak yargısı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklının iadesini istiyor

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu eylemin kınandığı ifade edildi.

İsveçli yetkililerin söz konusu eyleme izin vermesinin şaşırtıcı olduğu kaydedilen açıklamada, "Yapılan bu eylem Müslümanlara yönelik provokasyondur. Her türlü aşırıcılığa karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve elçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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