Pakistan'da Anayasa Mahkemesi 3 Nisan’dan bu yana görüşülen davada kararını bugün açıkladı.

Mahkeme, 3 Nisan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin iptali yönünde karar verdi ve o tarihten bugüne kadar alınan kararların geçersiz sayılmasına hükmetti.

Kararda, Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'e 9 Nisan'da meclisi toplaması ve güvensizlik oylaması oturumunu gerçekleştirmesi çağrısı yapılırken, oylama ile Başbakan İmran Han'ın görevden alınması halinde meclisin yeni başbakanı seçeceğine işaret edildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, bugün duruşma sırasında yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’nin Başbakan Han’a karşı güvensizlik oylamasını reddetmesinin hatalı olduğunu belirtmişti. Bandial, asıl meselenin bundan sonra ne olacağı olduğunu ve ulusal çıkarlara bakmaları gerektiğini açıklamıştı.

Amerikalı diplomat

Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayımlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin, 3 Nisan'da Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından meclisi feshettiği duyurulmuştu.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.