Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2023 13:47

Pakistan, ABD ile bölgesel güvenliği görüştü

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, ülkede saldırıların arttığı bir dönemde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile bölgesel güvenlik durumunu ele aldı.

Pakistan, ABD ile bölgesel güvenliği görüştü
[Fotoğraf: Getty Images]

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Munir, Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığında CENTCOM Komutanı Kurilla ile bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Her iki taraf da Pakistan ve ABD orduları arasında tüm alanlarda ikili işbirliğini artırma arzusunu yineledi.

Kurilla, Pakistan ordusunun terörle mücadeledeki başarısını, bölgeye barış ve istikrar getirmek için çabalarını takdir ettiğini söyledi.

İki taraf arasındaki görüşme, Pakistan'da saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan Munir'in 15-16 Temmuz'da İran'a yaptığı ziyaretin ardından Kurilla'nın Pakistan’a ziyareti dikkati çekti.

Pakistan'dan Afganistan'a tepki

Son haftalarda Pakistan'daki terör saldırıların artmasının ardından İslamabad yönetiminden Afganistan'a yönelik tepkiler gelmişti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinde terör saldırılarının artmasına atıfta bulunarak, komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması’na uyma konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle Afganistan’a tepki göstermişti.

Pakistan ordusundan 14 Temmuz'da yapılan açıklamada da Pakistan Talibanı'nın Afganistan’da "güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından" ciddi endişe duyulduğu vurgulanmıştı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

ETİKETLER
Pakistan ABD
Sıradaki Haber
Kamerun'da çöken binada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Sulama kanalına giren 2 kuzen akıntıya kapıldı
15:04
Türk zırhlısı YÖRÜK daha da büyüdü
15:00
"Mercedes Kadir" beyaz perdeye taşınacak
14:57
İzmir'de doğal gaz patlaması: Baba-oğul yaralandı
14:57
Güney Afrika, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronot gönderecek
14:32
Gıda güvenliği riskte: Küresel ısınma tarımı tehlikeye atıyor
Gazze'de sıcak hava
Gazze'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Yasaklı plajda denize girdiler
Yasaklı plajda denize girdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ