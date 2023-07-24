Pakistan, ABD ile bölgesel güvenliği görüştü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Munir, Ravalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığında CENTCOM Komutanı Kurilla ile bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Her iki taraf da Pakistan ve ABD orduları arasında tüm alanlarda ikili işbirliğini artırma arzusunu yineledi.

Kurilla, Pakistan ordusunun terörle mücadeledeki başarısını, bölgeye barış ve istikrar getirmek için çabalarını takdir ettiğini söyledi.

İki taraf arasındaki görüşme, Pakistan'da saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan Munir'in 15-16 Temmuz'da İran'a yaptığı ziyaretin ardından Kurilla'nın Pakistan’a ziyareti dikkati çekti.

Pakistan'dan Afganistan'a tepki

Son haftalarda Pakistan'daki terör saldırıların artmasının ardından İslamabad yönetiminden Afganistan'a yönelik tepkiler gelmişti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinde terör saldırılarının artmasına atıfta bulunarak, komşuluk sorumluluklarını yerine getirmediği ve Doha Anlaşması’na uyma konusunda başarısız olduğu gerekçesiyle Afganistan’a tepki göstermişti.

Pakistan ordusundan 14 Temmuz'da yapılan açıklamada da Pakistan Talibanı'nın Afganistan’da "güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından" ciddi endişe duyulduğu vurgulanmıştı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.