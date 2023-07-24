Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2023 13:44

Avustralya, ABD'den 6,6 milyar dolarlık 20 adet "C-130 Hercules" uçağı alacak

Avustralya hükümeti, ABD'den 6,6 milyar dolar değerinde, 20 adet "C-130 Hercules" tipi askeri kargo uçağı satın alacağını açıkladı.

Avustralya, ABD'den 6,6 milyar dolarlık 20 adet "C-130 Hercules" uçağı alacak

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, ülkesinin, askeri yatırımları genişleterek, ABD'den toplam değeri 6,6 milyar dolar olan, 20 adet C-130 Hercules uçağı satın alacağını duyurdu.

Bu kapsamda ilk uçağın, 2027'de teslim edilmesinin planlandığını belirten Conroy, söz konusu uçakların, zamanla Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait Hercules tipi 12 uçağın bulunduğu filonun yerini alacağını ifade etti.

Conroy ayrıca, anlaşmanın "filoyu neredeyse iki katına çıkaracağını ve RAAF'ın kabiliyetlerini artıracağını" vurgulayarak, bu durumun, aynı anda birden fazla operasyon yürütülmesini sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bu hafta Avustralya'ya yapacağı ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

ETİKETLER
Avustralya ABD
Sıradaki Haber
Almanya, 63 yaşındaki emeklileri istihdam piyasasına kazandırmayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Kamerun'da çöken binada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
13:48
Türksat 6A uydusu gelecek yıl martta uzaya gönderilecek
13:28
Diyarbakır’da tarihi geçmiş 500 kilogram gıda maddesi ele geçirildi
13:46
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
13:22
Borsa günün ilk yarısında rekorunu 6 bin 800 puanın üzerine taşıdı
13:21
Almanya, 63 yaşındaki emeklileri istihdam piyasasına kazandırmayı hedefliyor
Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi
Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi
FOTO FOKUS
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ