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Dünya
AA 24.07.2023 13:20

Almanya, 63 yaşındaki emeklileri istihdam piyasasına kazandırmayı hedefliyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkede 63 yaşında emekli olanların kısa süreli işlerde istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya, 63 yaşındaki emeklileri istihdam piyasasına kazandırmayı hedefliyor

Bakan Lindner, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, 63 yaşında emekli olanların adeta bir ikramiyeye sahip olduğunu savunarak, "İş gücü piyasasına açık olan ancak sosyal yardımlarla yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanları en az bir mini işle iş gücü piyasasına girmeye teşvik etmeliyiz." dedi.

Bazı ekonomistlerin ülkenin refah seviyesinin azalmaması açısından daha fazla çalışma saati talep etmelerine ilişkin Linder, "Neden insanları 63 yaşında emekliliklerini finanse etmek yerine daha uzun süre çalışmak istemeleri için teşvikler oluşturmuyoruz?" ifadesini kullandı.

Lindner, ülkede haftada 4 gün çalışma önerilerini de reddederek, "Haftanın dört günüyle ilgili tartışmalar, uzun vadede sosyal seviyemizi ve çevresel standartlarımızı finanse etmemize yardımcı olmayacak." diye konuştu.

Almanya'da halihazırda emeklilik yaşı 65 ancak bu kademeli olarak 67 yaşına yükseltiliyor. 2031 yılından itibaren çalışanlar ancak 67 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek.

Ülkede emekli olmak için en az 5 yıl emeklilik primi yatırmak gerekiyor.

63 yaşında emekli olma hakkı ise daha önceki hükümetler döneminde sadece 1953 yılı öncesi doğanlar için getirilen istisnai bir düzenlemeydi.

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