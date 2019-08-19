İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Elvington Havaalanı’nda gerçekleştirilen hız denemesi başarıyla sonuçlandı.

1995 yılında, Fred Rompelberg tarafından yaklaşık 269 km/s hızla elde edilen rekor, asıl mesleği mimarlık olan Neil Campbell tarafından egale edildi.

Campbell, 280 km/s'lik yeni rekora 15 bin pound (yaklaşık 101 bin TL) harcayarak tasarladığı bisikletle ulaştı.

Belirli hızlara bağlı bulunduğu araç vasıtasıyla ulaşan bisiklet, yavaşlamak için paraşüt sistemi kullanıyor.

Kaynak: Reuters