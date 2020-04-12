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Özbekistan’da doğal gaz patlaması: 2 ölü
Özbekistan'ın Kattakorgan şehrindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi öldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Semerkant iline bağlı Kattakorgan şehrindeki 2 katlı evde doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Semerkant Valisi Erkin Turdimov’un olay yerinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: doğal gaz patlaması özbekistan kattakorganSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 11:09
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