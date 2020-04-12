Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 2 bin 186 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Ülkedeki 85 federal bölgenin 82'sinde vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar salgında 130 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 902'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 778 bini aşmış durumda.