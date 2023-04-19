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Dünya
AA 19.04.2023 17:40

Özbekistan'da anayasa değişikliği referandumu için erken oy kullanma süreci başladı

Özbekistan'da 30 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum için erken oy kullanma süreci başladı.

Özbekistan'da anayasa değişikliği referandumu için erken oy kullanma süreci başladı
[Fotograf: Reuters]

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, referandumun yapılacağı gün ülkede veya kayıtlı olduğu yerde bulunmayacak vatandaşlar, oylarını erken kullanabilmeleri için referandum günüde yurt dışında olacağını gösteren uçak bileti, görevlendirme veya seyahat belgesini ibraz etmeleri ve erken oy kullanmak için sandık yetkililerine dilekçe yazmaları gerekecek.

Erken oy kullanma süreci 26 Nisan’da sona erecek.

21 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, referandum için 11 bine yakın sandık kurulacak. Yurt dışındaki vatandaşlar da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 39 ülkede kurulan 55 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Anayasa taslağı

Halk oylamasına sunulması öngörülen taslakta anayasaya 27 yeni madde eklenirken mevcut 128 maddenin 91'inde değişiklik yapılacak.

Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması öngörülen taslağa göre, aralarında cumhurbaşkanı, meclis ve senato başkanları, vali, il ve ilçe meclis başkanları, cumhuriyet başsavcısı ve yüksek mahkeme başkanının da bulunduğu üst düzey yetkililer arka arkaya en fazla iki kez seçilebilecek.

Ülke parlamentosunun üst kanadı olan senato üye sayısının 100'den 65'e indirilmesi öngörülen anayasa taslağında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

25 Haziran 2022'de, anayasada aralarında insan hak ve özgürlükleri, toplum ve birey, ülkenin idari-bölgesel yapısı ve yönetimi, cumhurbaşkanı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamentoya devredilmesi, yerel yöneticilerin yetki ve vekaletleri, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bazı teklifler kamuoyunda tartışılmaya açılmıştı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsünün değiştirilmesiyle ilgili bazı tekliflerin kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından 1 Temmuz 2022'de bölgede başlayan protestolar çok sayıda kişinin ölümüne neden olan şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin yapıldığı Nukus'a giderek ülke anayasasında Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.​​​​​​​

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