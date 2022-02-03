Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19'un omicron varyantının çocuklar ve gençler arasında hızla yayılmaya başlamasının ardından 21 Ocak'tan itibaren ülkedeki tüm eğitim kurumlarının çevrimiçi eğitime geçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde ülkede virüs vakalarının azalmaya başladığı kaydedilerek, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 7 Şubat'tan itibaren yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı aktarıldı.

Okullarda maske kullanımı zorunlu olacak

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararına göre, ülkedeki tüm okullarda maske takılması, sosyal mesafe, kişisel hijyen ve düzenli antiseptik kullanımı zorunlu olacak.

Toplam vaka 226 bine ulaştı

Ülkede son 24 saatte 926 yeni vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 226 bin 36'ya, 279 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 210 bin 926'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 575'e çıktı.