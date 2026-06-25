Otomobiller artık siyahtan daha siyah renkte olabilecek

Otomotiv dünyasında lüksün ve zarafetin simgesi olarak kabul edilen siyah renk, bilimsel bir inovasyonla yepyeni bir boyuta taşındı.

Bilimsel bir çalışmaya göre araştırmacılar, ışığı soğurma kapasitesi bugüne kadar geliştirilen tüm boyaları geride bırakan bir kaplama yöntemi buldu.

Mevcut teknolojilerde siyah rengin derinliği sadece kurum bazlı pigmentlerin ışığı emme gücüyle sınırlıyken, yeni yöntem yüzeyin mikroskobik yapısını değiştirerek ışığı hapseden "yapısal emilim" tekniğini kullanıyor.

Bu sayede yüzeye çarpan görünür ışık dalga boylarının ortalama yüzde 99,9'u yok ediliyor ve ortaya kusursuz bir karanlık çıkıyor.

Yapay zeka ve karbonun ortaklığı

Kimyager araştırmacı Zhiwei Liu, derin siyah tonların lüks araç sahipleri için her zaman ilk tercih olduğunu belirtiyor.

Otomotiv şirketlerinin uzun süredir seri üretime uygun, aşırı siyah kaplama çözümleri üzerinde çalıştığını ifade eden Liu, geliştirdikleri yeni formülün karbon nanotüplerle desteklendiğini aktardı.

Bu özel bileşim, ışığı neredeyse tamamen yutarak araca güçlü bir görsel etki ve derin bir lüks algısı kazandırıyor.

Seri üretim için testler sürüyor

Bu teknoloji akıllara 2019 yılında tanıtılan ve ışığın yüzde 99'unu emen tek örnek ürün olan bir BMW modelini getiriyor.

O dönem sadece fuarlar için özel olarak tasarlanan o araç, çevresel faktörler karşısında rengini koruyamıyor ve pigment yapısı hızla bozuluyordu.

Yeni geliştirilen ultra siyah kaplama ise mevcut otomotiv standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Ancak bu teknolojinin binek araçlarda yaygın olarak kullanılabilmesi için dayanıklılık ve uygulama testlerinin bir süre daha devam etmesi gerekiyor.