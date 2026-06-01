Elon Musk’ın "trilyoner" unvanı kısa sürdü

Teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, borsada yaşanan küresel satış dalgasının ardından trilyoner unvanına veda etti.

SpaceX’in tarihi halka arzının ardından 12 Haziran'da serveti 1 trilyon dolar barajını aşan ilk insan olarak tarihe geçen Musk, piyasalardaki son hareketlilikle yeniden milyarderler ligine döndü.

ABD Merkez Bankasının faiz artırma ihtimali ve yapay zeka sektöründe bir balon oluştuğuna dair yatırımcı endişeleri, teknoloji hisselerini tepe taklak etti.

Yaşanan bu küresel düşüşten sonra Musk’ın toplam serveti, Forbes verilerine göre 970,2 milyar dolara geriledi.

Yapay zeka endişeleri piyasayı sarstı

Piyasalarda bu hafta yaşanan hareketlilik, değerlemeleri büyük ölçüde yapay zeka yatırımlarına bağlı olan dev teknoloji şirketlerini derinden etkiledi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet ve teknoloji üreticisi Samsung gibi devlerin hisselerinde yaşanan keskin düşüşler, Musk'ın varlıklarına da doğrudan yansıdı.

Musk'ın servetinin büyük bir kısmının nakit paradan ziyade şirket hisselerine ve hisse senetlerine bağlı olması, piyasadaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesini kaçınılmaz kılıyor.

Ancak uzmanlar, Tesla veya SpaceX hisselerinin yeniden toparlanması durumunda Musk'ın yakın gelecekte trilyoner unvanını tekrar kazanabileceğini belirtiyor.

Rekor halka arz bile yetmedi

Tarihin en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren SpaceX, piyasaya adım attığı ilk günlerde Musk’ın servetini zirveye taşımıştı.

Halka arzdan kısa sürede milyarlarca dolar fon sağlayan havacılık ve uzay şirketinin hisseleri, ilk 24 saat içinde yüzde 19 oranında değer kazanmıştı.

Son düşüşlere rağmen SpaceX hisseleri güçlü duruşunu korusa da Tesla ile birlikte yaşanan genel kayıplar toplam servetin gerilemesinin önüne geçemedi.

Trilyoner unvanını kaybetmesine rağmen Elon Musk, dünyanın en zengin insanı konumunu açık ara korumaya devam ediyor.

En yakın takipçisi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in serveti yaklaşık 284 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Musk’ın sadece bu yılın başından beri servetine eklediği 338 milyar dolarlık kazanç bile, en yakın rakibinin toplam servetini geride bırakmaya yetiyor.