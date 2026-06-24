BMGK üyeleri İsrail'i eleştirdi: Çocukları soğukkanlılıkla vurmayı hangi sebep haklı çıkarabilir?

BMGK, "Çocuklar ve silahlı çatışma" gündem maddesi altında, "Silahlı çatışmalarda çocuklar için uluslararası hukuki korumaların yeniden tesis edilmesi: Eğitimin korunmasının güçlendirilmesi ve ağır ihlallerin önlenmesi" başlığıyla toplandı.

Toplantıda pek çok BMGK üyesi, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlallerini eleştirdi. ABD ise İsrail'i savunan tek ülke oldu.

Konseyin bu ayki dönem başkanı olan Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata Torres, raporda geçen yıl kaydedilen ağır ihlallerin en büyük bölümünden devlet güçlerinin sorumlu tutulduğuna dikkati çekti.

Torres, işgal altındaki Filistin topraklarının "dünyada en fazla sayıda ağır ihlalin kaydedildiği yer" olarak öne çıktığını belirterek, bu ihlallerin büyük çoğunluğunun İsrail güçlerine atfedildiğini söyledi.

Çeşitli bağımsız soruşturmaların İsrail güçlerinin "çocuklara yönelik kasıtlı saldırılarında endişe verici bir örüntü" belgelediğini belirten Torres, "Birkaç aylık bir çocuğu veya bebeği soğukkanlılıkla vurmayı hangi sebep veya ne tür bir güvenlik bahanesi haklı çıkarabilir?" diye sordu.

Torres, rapordaki kanıtların "birini çocuk olarak görmek yerine gelecekteki bir düşmanı hayal eden aynı türden sistematik insanlıktan uzaklaştırma anlatısına" işaret ettiğini dile getirerek, BMGK'yi "İsrail hükümetinin soykırım niyetini tanımaya" çağırdı.

"Ateşkese rağmen çocuklara yönelik ihlaller sürüyor"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, raporda Gazze, Haiti ve diğer bölgelerde çocuklara karşı ağır ihlallerin faillerinin listelenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sahadaki durumun yakından izlenmeye devam edilmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Maria Zabolotskaya, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çocuk hakları ihlalleri konusunda küresel sıralamada üst üste 3 yıldır birinci sırada yer aldığına işaret ederek, raporda yer verilen sayıları "kan dondurucu" olarak nitelendirdi.

Zabolotskaya, "Filistin-İsrail çatışmasında ateşkes ilanına rağmen çocuklara yönelik ihlaller sürüyor." dedi.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Usman Jadoon, işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı sadece bir yılda 12 binden fazla ağır ihlal olayının yaşanmasının "dehşet verici" olduğunu belirterek, çocukların maruz kaldığı psikolojik travma ve fiziksel vahşetin "son derece endişe verici" olduğunu vurguladı.

Somali'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mohamed Rabi Yusuf da rapora göre "çocukların çatışmalar genelinde öldürüldüğünü, sakat bırakıldığını ve en temel haklarından mahrum edildiğini" dile getirerek, çocukların geleceklerinin "hem gerçek hem de sembolik enkaz altına gömüldüğünü" kaydetti.

ABD Temsilcisi İsrail'i savundu

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta ise açılış konuşmasında, İsrail'in çocuklara yönelik ağır ihlallerine değinmeden "Dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerindeki çocuklar birçok tehditle karşı karşıya." dedi.

Locetta, "Elbette, çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisini tartışırken Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele almadan geçemeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar güvende hissetmeyi, eğitim almayı ve bir geleceğe sahip olmayı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Konsey üyelerinin rapor üzerinden İsrail'i eleştirmesi üzerine ikinci kez söz alan Locetta, "İsrail'e yönelik suçlamalara hızlıca yanıt vermek istiyorum. Gazze'deki durumdan bahsederken Hamas'tan bahsetmeden olmaz." dedi.

Locetta, Hamas'ın eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bugün bu konseydeki yorumların ve Genel Sekreterin raporunun bu teröristlerin istismarının tam boyutunu vurgulamamasından üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 17 Haziran'da yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu"nda, önceki yıla kıyasla 2025'te çocuklara yönelik ağır ihlal vakalarında yüzde 34 artış olduğu belirtilmiş, İsrail askerlerinin Filistin topraklarında 9 bin 465 ağır ihlalle listenin başında yer aldığı kaydedilmişti.