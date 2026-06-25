Norveç ilkokullarda yapay zeka kullanmayı yasaklıyor

Norveç hükümeti, dijitalleşmenin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına radikal bir adım daha atıyor.

Başbakan Jonas Gahr Stoere düzenlediği basın toplantısında, yapay zeka araçlarının kullanımının çocukların eğitimdeki kritik aşamaları atlamasına yol açma riski taşıdığını belirtti.

Okullardaki en temel önceliğin çocuklara okuma, yazma ve temel matematik becerilerini kazandırmak olduğunu vurgulayan Başbakan, yeni kuralların ağustos ayının sonunda başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Hükümet daha önce de okullardaki akademik başarıyı artırmak ve sınıf içi disiplini yeniden sağlamak amacıyla akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı.

Yaş gruplarına göre kademeli sınırlama

Yeni düzenleme kapsamında, yaşları 6 ile 13 arasında değişen birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, genel bir kural olarak yapay zeka araçlarını hiç kullanamayacak.

Yaşları 14 ile 16 arasında olan lise öncesi kademesindeki öğrenciler ise bu teknolojileri ancak öğretmenlerinin sıkı gözetimi altında ve temkinli bir şekilde deneyimleyebilecek.

Hükümet, yalnızca 17-19 yaş grubundaki lise öğrencilerinin yapay zekayı uygun şekilde kullanmayı öğrenmesi gerektiğine inanıyor; böylece gençlerin yükseköğretime ve iş hayatına doğru yöntemlerle hazırlanması hedefleniyor.

Dijital tabletlerden kitaplara dönüş

Sınıflarda bilgisayar kullanımına 1990'larda, tablet kullanımına ise 2010'lu yılların başında başlayan Norveç, uzun süredir kitap ve el yazısına dayalı geleneksel eğitim modellerinden uzaklaşmıştı.

Ancak yapay zeka sınırlamasıyla eş zamanlı olarak hükümet, bu dijitalleşme akımını tersine çevirecek yeni bir yasa teklifi hazırlıyor. Sınıflarda tabletlerin ağırlığını azaltmayı hedefleyen yeni düzenleme, okullarda basılı kitap kullanımını artırmak için özel bir bütçe fonu oluşturulmasını öngörüyor.

Norveç'in teknoloji kullanımını sınırlamaya yönelik adımları sadece eğitim alanıyla da sınırlı kalmıyor.

Hükümet, çocukların dijital cihazlarla geçirdiği süreyi azaltmak amacıyla, dünyadaki benzer uygulamaları takip ederek 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklamayı planladığını da daha önce kamuoyuna duyurmuştu.