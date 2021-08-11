Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER)'nden yapılan açıklamaya göre, Harmanlı Belediyesi iş birliğinde yürütülen Avrupa Birliği projesi kapsamında 1585 yılında Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından yaptırılan köprüde geniş kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Doğu ve batıyı birbirine bağlayan "Diyagonal Yol" koridorunun da turistik anlamda canlandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında restore edilen köprünün açılışı törenle yapıldı.

Köprünün anahtarı belediye başkanına verildi

Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova, kentteki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan köprünün restore edilip çevresi düzenlenerek turizme kazandırıldığını söyledi.

Konuşmanın ardından köprünün anahtarı, köprünün restorasyonunda görev alan mimar tarafından Belediye Başkanı Kirkova'ya takdim edildi.