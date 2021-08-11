Twitter geçtiğimiz sene kullanıcılar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda uygulamanın siyah yüzler yerine beyaz yüzleri tercih ettiğini öne sürdükten sonra Mart ayında otomatik fotoğraf kırpma özelliğini devre dışı bırakmıştı.

Sorunu daha yakından incelemek isteyen Twitter algoritmik hata ödülü başlattı. Bogdan Kulynyc, düzenlenen yarışmada 3.500 $ (2.530 £) kazandı.

Algoritmalar toplumsal güzellik algılarından etkileniyor

Twitter, birincilik ödülü alan Kulynyc,’in gerçek dünyadaki önyargılardan ve toplumsal güzellik algılarından algoritmik modellerinde etkilendiğinin ortaya konulduğunu söyledi.

Kazanan yarışmacı algoritmanın ince, genç, açık tenli kişilerin yüzlerini tercih ettiğini belirledi. İkinci ve üçüncü sıradaki yarışmacılar ise sistemin beyaz veya gri saçlı kişilere karşı önyargılı olduğunu ve yaş ayrımcılığı olduğunu tespit etti.