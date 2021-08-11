Saldırı bilgisayar korsanlarının kripto para sektörüne yönelik şu ana kadar yaptığı en büyük saldırılardan biri oldu.

Merkezi bir sisteme bağlı olmayan (DeFi) Poly Network, Twitter'da yaptığı açıklamada çalınan paranın aktarıldığı dijital cüzdanların bir listesini yayınladı ve bu cüzdanlardaki paraların kara listeye alınması çağrısında bulundu.

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71 — Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021

Kripto para ticareti hakkında yayın yapan The Block'a göre, Poly tarafından belirtilen cüzdanlardaki dijital paraların değeri, açıklama sırasında 600 milyon doların biraz üzerindeydi.

Bu saldırı, kripto para piyasalarında şimdiye kadarki en büyük saldırılardan biri gibi görünüyor. Tokyo merkezli bitcoin borsası Coincheck'ten 2018 yılında 530 milyon dolarlık kripto para çalınmış, yine Tokyo merkezli kripto para borsası Mt. Gox, bitcoinde yarım milyar dolar kaybettikten sonra 2014'te çökmüştü.

DeFi, bankalar veya borsalar gibi geleneksel denetçiler olmadan işlemlere izin veren kripto para platformlarını ifade ediyor. Poly Network, kullanıcıların dijital paraları farklı blok zincirleri arasında swap yapmasına imkan tanıyor.

Kripto analiz sitesi CoinGecko'nun kurucu ortağı Bobby Ong, "Bu olay, Mt. Gox kadar büyük. Bence bu proje bitti. Güveni yeniden kazanmak çok zaman alacak" dedi.