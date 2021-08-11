Bilgisayar korsanları kripto para platformundan 600 milyon dolar çaldı
Bilgisayar korsanları kripto para platformu Poly Network sistemlerinden 600 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.
Saldırı bilgisayar korsanlarının kripto para sektörüne yönelik şu ana kadar yaptığı en büyük saldırılardan biri oldu.
Merkezi bir sisteme bağlı olmayan (DeFi) Poly Network, Twitter'da yaptığı açıklamada çalınan paranın aktarıldığı dijital cüzdanların bir listesini yayınladı ve bu cüzdanlardaki paraların kara listeye alınması çağrısında bulundu.
Important Notice:— Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021
We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:
ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963
BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71
Kripto para ticareti hakkında yayın yapan The Block'a göre, Poly tarafından belirtilen cüzdanlardaki dijital paraların değeri, açıklama sırasında 600 milyon doların biraz üzerindeydi.
Bu saldırı, kripto para piyasalarında şimdiye kadarki en büyük saldırılardan biri gibi görünüyor. Tokyo merkezli bitcoin borsası Coincheck'ten 2018 yılında 530 milyon dolarlık kripto para çalınmış, yine Tokyo merkezli kripto para borsası Mt. Gox, bitcoinde yarım milyar dolar kaybettikten sonra 2014'te çökmüştü.
DeFi, bankalar veya borsalar gibi geleneksel denetçiler olmadan işlemlere izin veren kripto para platformlarını ifade ediyor. Poly Network, kullanıcıların dijital paraları farklı blok zincirleri arasında swap yapmasına imkan tanıyor.
Kripto analiz sitesi CoinGecko'nun kurucu ortağı Bobby Ong, "Bu olay, Mt. Gox kadar büyük. Bence bu proje bitti. Güveni yeniden kazanmak çok zaman alacak" dedi.
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