Osmanlı döneminden kalma mezarlık, cami gibi eserler ya yıkılıyor ya da yok olmaya terk ediliyor. Batı Trakya'daki İskeçe kentinde tamamı ya da çoğunluğu Yunan olan bölgelerin sakinleri, Osmanlı dönemine ait eserlerin tadilatına karşı çıkıyor. Özellikle cami gibi yapılar atıl durumda bırakılıyor.

Bulustra Belediyesi de bu tutumu destekleyerek Osmanlı dönemine ait eserleri hedef alıyor. Hamitli köyündeki Osmanlı dönemine ait caminin dörtte üçü yıkıldı. Sebebi ise caminin bulunduğu yere yol yapılmak istenmesi.

Köy sakinleri şikayetçi oldu

Camiye daha önce tadilat izni çıktığı ancak köy sakinlerinin şikayeti üzerine çalışmaların durdurulduğu ortaya çıktı. Cami çevresi tel örgü ile çevrildi. Belediyenin yol çalışmaları da şimdilik durdu.

Hamitli köyünün mezarlığı ise kaderine terk edilmiş vaziyette.

Kinal İskeçe Milletvekili Burhan Baran, "İskeçe’ye bu kadar yakın bir mesafede bir mezarlığımızın olması ve buna sahip çıkılmaması oldukça düşündürücü. Burası tamamen belediyenin eline geçmiş. Maalesef kaybettiğimiz mezarlıklardan bir tanesi" dedi.

Büyük Davutlu Köyündeki cami belediye tarafından bir Yunan’a ev olarak kiralandığı için sisteme cami olarak kaydedilemiyor. Köyün mezarlığı ise ormanlık arazi içinde yok olmaya yüz tutmuş durumda.

Osmanlı dönemine ait mezarlık yıkıldı

Küçük Davutlu köyünde de caminin tadilatı sonrası para cezası kesildi.

Burhan Baran , “Burada tabii karşılaştığımız bir sorun da altta gördüğünüz gibi cami vardı. Caminin de okula ait olduğu söylenerek oraya bir ceza kesildi. 100 bin euronun üzerinde bir ceza kesildi, onu da halletmeye çalışıyoruz” dedi.

Horozlu köyündeki Osmanlı dönemine ait mezarlık, spor tesisi ve çocuk parkı yapılacağı gerekçesiyle yine Bulustra belediyesi tarafından yıkıldı.

Türklerin de yaşadığı Fıçıllı köyündeki cami ise tadilatın ardından 2014’te yeniden bölge sakinlerinin kullanımına sunulabildi.