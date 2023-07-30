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Dünya
AA 30.07.2023 16:50

Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) halk, anayasa değişikliğine ilişkin referandum için sandık başına gitti.

Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti
[Fotograf: AFP]

OAC Seçim Komisyonu, yaklaşık 1,9 milyon seçmenin referandum için oy kullanacağını açıkladı.

Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek oy kullanma işlemleri için ülkenin farklı noktalarında 5 bin 400 sandık merkezi kuruldu.

Yapılan referandumdan 'evet' kararı çıkarsa Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 3. kez cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Referandum sonucunun 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Referandum öncesi Wagner yüzlerce asker gönderdi iddiası

Referandum öncesi Rus güvenlik şirketi Wagner'in, 17 Temmuz'da ülkeye yüzlerce yeni asker gönderdiği iddiaları dikkat çekmişti.

Wagner'e bağlı yeni birliklerin, OAC'deki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye geldiği açıklanmıştı.

OAC ise Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92'sini alan Touadera 2. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Touadera, 31 Mayıs'ta anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.

Muhalefet ise 2 dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Touadera'nın 3. dönem adaylığına izin vermeyen anayasayı değiştirerek ömür boyu cumhurbaşkanı olmak istediğini savunuyor.

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