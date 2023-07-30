Filistinli grupların Mısır'daki toplantısı başladı

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, oturumların basına kapalı olacağını belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, toplantıda "Filistin meselesinin karşı karşıya bulunduğu büyük zorlukların gölgesinde Filistin'deki gelişmeler, ulusal birliğin yeniden sağlanması ve bölünmüşlüğü sona erdirmenin yolları" ele alınacak.

Filistinli grupların liderleri, dün gerçekleştirilen ikili ve toplu hazırlık görüşmelerinde "ulusal birliği güçlendirmeye ve İsrail saldırıları karşısında halkın direnişini desteklemeye yönelik kararlar alınması gerektiğini" vurguladı.

Ayrıca Filistinli gruplar, halkın tek ve meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çerçevesinde safların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas, toplantının tüm taraflara uygun bir bildiriyle sonuçlanmasını istiyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, toplantının başarılı ve tüm taraflara uygun bir sonuç bildirisiyle sonuçlanmasına zemin hazırlamak adına Filistinli grupların çoğuyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kasım, bu görüşmelerin, Filistinli gruplar arasındaki ortak alanları genişletme ve pratik adımlarla sonuçlanacak fikir birliğine ulaşma girişimi olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine 30 Temmuz'da Mısır'da bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro üyesi Fehmi Şahin, Mısır'da düzenlenecek toplantıda "Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün güçlendirilmesi ve genişletilmesi, Filistin yönetiminin işlevsel rolü, İsrail'e ve işlediği suçlara karşı geliştirilecek direniş stratejisi" gibi 3 temel konunun müzakere edileceğini kaydetmişti.

Filistinli gruplardan "İslami Cihad Hareketi", "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık" ve "Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika)" Mısır'daki toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Bununla birlikte bu gruplar, "ulusal vizyona zarar vermediği sürece" Mısır'daki toplantının sonuçlarına saygı duyacaklarını ifade etmişti.