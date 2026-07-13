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Dünya
AA 13.07.2026 18:52

On Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

Fransa ve Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını bildirdi.

On Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin liderlerinin balistik füzelerin oluşturduğu tehdidin ve Avrupa kıtası için savunma kapasitesinin artan öneminin farkında olduğu belirtildi.

Balistik füzelere karşı yalnızca savunma amaçlı bir koalisyonun kuruluşunun duyurulduğu açıklamada, “(Koalisyonun) Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen başat projesine desteğimizi bildiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa’nın korunması için kapsamlı ve entegre bir anti-balistik füze savunmasının gerektiği vurgulanırken, bu kapsamda gelecekteki olası füze tehditlerinin caydırıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu “anti-balistik çözümün” balistik füzelere karşı halihazırda Avrupa’da var olan savunma sistemlerini tamamlayacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkelerin savunma endüstrileri, araştırma kapasiteleri ve operasyonel tecrübelerini ortaya koyarak balistik füzelere karşı ortak bir Avrupa kapasitesi inşa etmeyi amaçladıkları vurgulandı.

Açıklamada, koalisyonun uluslararası yükümlülüklerine ve yasal çerçeveye uygun olarak ilk operasyonel kapasitesi için yol haritası oluşturulacağı taahhüt edildi.

Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere’nin koalisyonun kurucu ülkeleri olduğu bildirilen açıklamada, bununla birlikte koalisyonun, aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi.

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