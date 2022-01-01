Avrupa'nın birçok ülkesinde omicron varyantı etkisini sürdürürken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

İngiltere’de 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni omicron vakası tespit edilirken, böylelikle toplam omicron vakası sayısı 229 bin 666’ya ulaştı. Almanya'da da 30 Aralık itibarıyla omicron vakalarının sayısı 16 bin 748'e çıktı.

[Grafik: TRT Haber]

Omicron en çok İngiltere'de görüldü

Alman Statista şirketinin verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla İngiltere, omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

Danimarka'da 273, Norveç’te 197, Hollanda’da 183, Belçika’da 181, İsviçre'de 164, İrlanda'da 144, İspanya'da 141, Avusturya'da 132, Fransa’da 71, İsveç’te 66, İtalya'da 62, Portekiz'de 52 omicron vakası tespit edildi.

[Grafik: TRT Haber]

Belçika’da 27 Aralık itibariyle omicron varyantı, koronavirüs vakalarının yüzde 60,1'ini ve İsviçre'de de yüzde 57,8'ini oluşturdu.

İstatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesine göre, 27 Aralık itibarıyla omicron varyantı koronavirüs vakalarının İsveç'te yüzde 51,3’ünü, Hollanda’da yüzde 46,4'ünü, İspanya’da yüzde 44,2'sini, Danimarka’da yüzde 36'sını, Norveç'te yüzde 25,3'ünü, İrlanda’da yüzde 15'ini, İtalya'da yüzde 17,4'ünü, Çekya'da yüzde 15,2'sini, Karadağ’da yüzde 14,6'sını, Portekiz’de yüzde 13,6'sını, Fransa'da yüzde 11'ini, Romanya’da yüzde 3,6'sını, Polonya’da yüzde 3,4'ünü oluşturdu.

[Grafik: TRT Haber]

İngiltere’de 14 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 22 Aralık itibarıyla omicron varyantıyla bağlantılı olarak 14 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail'de başka rahatsızlıkları da olan bir kişinin ölmesiyle omicron kaynaklı ilk ölümün yaşandığı, ABD’de de 20 Aralık’ta söz konusu varyant kaynaklı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Grafik: M. Furkan Terzi