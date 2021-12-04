İsviçre Federal Sağlık Dairesi (BAG) verilerine göre, İsviçre'de son 24 saatte 9 bin 951 koronavirüs vakası tespit edildi ve 29 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 49 bin 450’ye yükselirken, İsviçre ve Lihtenştayn'da toplam 11 bin 137 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakımları doldu

İsviçre'nin en büyük iki şehri Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey şu anda durumu çok kritik olarak değerlendiriyor. Omicron varyantının ortaya çıkışı, salgına karşı mücadelede yeni zorluklar doğuruyor." ifadesi kullanıldı.

"Durum çok ciddi"

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, düzenlediği basın toplantısında, "Durum çok ciddi. Bunu biz istemedik. Ama gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bazı hastaneler kapasite sınırlarını çoktan aştı." uyarısında bulundu.

Berset, İsviçre Federal Konseyi'nin, 10'dan fazla kişinin katıldığı özel toplantılar için COVID-19 sertifikası önerdiğini söyledi.

Uluslararası okulun kampüsünde 2 Omicron vakası görüldü

"International School of Geneva" adlı uluslararası okulun Founex kampüsünde 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirten Berset, 2 bin öğrenci ve çalışanın karantinaya alındığını duyurdu.

İsviçre basınında yer alan haberlerde ise okuldaki bin 600 çocuğun 10 gün karantinaya alınacağını, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini yazdı.

Omicron, 38 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), COVID-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Omicron varyantına ilişkin küresel düzeyde geniş çaplı araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Canlı yayında sosyal medya kullanıcılarının sorularını cevaplayan Kerkhove, DSÖ'nün 6 bölgesinde toplam 38 ülkede Omicron varyantı tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden vatandaşlara bilgilendirme

Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında, İsviçre'ye giren herkesten negatif PCR testi sunmaları zorunlu hale getirildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden şu açıklama yapıldı:

"İsviçre hükümeti, yarından itibaren (4 Aralık), hangi ülkeden olursa olsun, İsviçre'ye giriş yapan tüm kişilere (COVID-19'a karşı aşılı veya bu hastalığı atlatmış olsalar dahi) negatif PCR testi (geçerlilik süresi 72 saat) sonucu ibrazı zorunluluğu getirildiğini açıklamıştır. İlaveten, bu kişilerin, ülkeye girişini takiben 4 ila 7'inci günde yeniden PCR veya antijen testi yaptırmaları gerekecektir."

Açıklamaya göre, hükümet, Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye gelen ve COVID-19 aşısı olmayan kişilerin kısa süreli seyahatler için ülkeye girişlerine izin verilmemeye devam edilecek ve bu kişilerin girişleri ancak zaruri ve istisnai hallerde mümkün olabilecek.

"Zorunlu durumlar hariç evden çalışılması" tavsiyesi

6 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 arasında uygulanacak tedbirler arasında, COVID-19 sertifikasının gösterildiği mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, sportif veya kültürel etkinliklerde temas takibi için iletişim detaylarının verilmesi de yer alıyor.

Hükümet yetkilileri ayrıca, vatandaşlara, zorunlu durumlar hariç evden çalışılması tavsiyesinde bulundu.

Nüfusun sadece yüzde 65'i tam aşılı

Nüfusu 8,7 milyon olan İsviçre'de halkın yaklaşık yüzde 65'i iki doz COVID-19 aşısı yaptırabildi.

Omicron varyantının tespit edildiği ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamaları, İsviçre'de de aynı varyantın tespit edilmesi nedeniyle kaldırıldı.