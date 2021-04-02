İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan 12 yaşındaki Lewis McCaslin doğuştan bir kolu olmadan dünyaya geldi. Daha önce kendisine biyonik kol yapılsa da ağır ve kullanışsız olduğu için kullanamıyordu.

3D yazıcı ile üretti



Teknoloji ve tasarım öğretmeni Daniel Grant, öğrencisinin sıkıntısını gördü. Üç boyutlu yazıcı ile daha hafif bir biyonik kol üretmeye karar verdi. Okuldaki yazıcı ile bu fikrini hayata geçirdi.

Kavuştuğu yeni biyonik koldan memnun olan Lewis, hocasına olan sevgisini dile getirdi:

"O mükemmel bir öğretmen, insanlara yardım ediyor. Sonunda parka bisikletimle gidebiliyorum ve onca şeyi yapabiliyorum."

Öğretmen Grant, biyonik kolu daha da geliştirmek için üzerinde çalışmaya devam ediyor.

