Niamey'de Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine, birçok Afrikalı devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay'ın, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un Niamey'de Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine katıldı. | Fotoğraf: AA]

Nijer'de, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum kazanmıştı.