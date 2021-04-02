Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) Tayvan İtfaiye İdaresine dayandırdığı habere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken tren raylarının yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ilk 5 vagonu kontrolden çıkan tren, tek şeritli demiryolu tünelinin duvarlarına çarparak durdu.

48 kişi ölü, 118 yaralı

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yerel saatle 09.28’de gerçekleşen kazada 48 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 118 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kazayla ilgili çalışma başlatılması istendi

Yetkililer vincin sürücüsünün el frenini çekmediğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.