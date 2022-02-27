Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Odessa'da siren sesleri: Hava savunma sistemleri devrede
Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın saldırılarına karşı ilk kez siren sesleri duyuldu. Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girdiği anlar, TRT Haber kamerasına yansıdı.
Ukrayna'da, Rusya ile başlanan görüşmelere rağmen henüz tam sükunet ortamı sağlanamadı.
Başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde de siren sesleri duyuldu.
Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri de devreye girdi.
TRT Haber ekibi, olayı yerinde görüntüledi.
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