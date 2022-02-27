Ukrayna'da, Rusya ile başlanan görüşmelere rağmen henüz tam sükunet ortamı sağlanamadı.

Başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde de siren sesleri duyuldu.

Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri de devreye girdi.

TRT Haber ekibi, olayı yerinde görüntüledi.