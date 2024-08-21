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Dünya
AA 21.08.2024 10:45

Obama, Harris'i "ABD için yeni sayfa", Trump'ı da "tehlikeli" şeklinde niteledi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokratların adayı Kamala Harris'i "ABD için yeni bir sayfa" diye nitelendirirken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Obama, Harris'i "ABD için yeni sayfa", Trump'ı da "tehlikeli" şeklinde niteledi

ABD basınındaki haberlere göre Obama, pazartesi Chicago'da başlayan Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, başkanlık yarışında Harris'e desteğini gösterdi.

"ABD, Başkan Kamala Harris ile yeni bir sayfa açmaya hazır" diyen Obama, Harris'in Amerikalıların sorunlarına odaklanacağına dikkati çekti.

Obama, Harris'in seçimde yardımcısı olarak aday gösterdiği Minnesota Valisi Tim Walz'ın "olağanüstü bir partner" olduğunu kaydetti.

Tüm dünyanın ABD'yi, kasımdaki seçimin "altından kalkıp kalkamayacağını" görmek için takip ettiğini belirten Obama, seçimlerin kafa kafaya gittiğine işaret ederek yarışın sıkı geçeceğini dile getirdi.

Obama, başkanlığı döneminde yardımcısı olarak görev yapan Başkan Joe Biden'ın da "tehlike anında demokrasiyi koruduğunu" savundu.

Obama'dan Trump'a "tehlikeli" nitelemesi

Eski Başkan Obama, ayrıca Harris'in rakibi eski ABD Başkanı Trump'ı "tehlikeli" diyerek eleştirdi.

Obama, "Gerçek şu ki, Donald Trump iktidarı kendi amaçları için kullanacağı bir araçtan başka bir şey olarak görmüyor. Çoğunlukla kendisine ve zengin dostlarının işine yarayacağı bir başka büyük vergi indiriminin bedelini orta sınıfın ödemesini istiyor" diye konuştu.

Seçmenlerin "Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı yeniden ele geçirme girişimini reddetmesi gerektiğini" ifade eden Obama, "Bu filmi daha önce de gördük ve hepimiz devamının genellikle daha kötü olduğunu biliyoruz" dedi.

Eşi Michelle Obama da kongrede yaptığı konuşmada, 2008 başkanlık kampanyasının sloganlarından birine atıfta bulunarak Harris için "Umut geri dönüyor" ifadesini kullandı.

Harris'in başkanlık için "hazır olduğunu" vurgulayan Michelle Obama, Trump'ın dönemi boyunca farklı ırkları korkuyla birbirinden ayırdığını söyledi.

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ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Kamala Harris
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