Nvidia, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak 4 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk halka açık şirket oldu

Şirketin hisseleri gün içinde yüzde 2,76 oranında yükselerek rekor kırdı ve Nvidia’yı 4 trilyon dolar sınırının üzerine taşıdı. Kapanışa doğru kazançlar bir miktar azalsa da hisse senedi günü %1,8 artışla tamamladı.

Nvidia, böylece Apple ve Microsoft’u geçerek 4 trilyon dolarlık değeri ilk gören şirket unvanını aldı. 2025 yılına yaklaşık 3,9 trilyon dolar piyasa değeriyle giren Apple, Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle değer kaybına uğramıştı.

Son aylarda Nvidia ve Microsoft zirve için yarışıyordu ancak son yükselişle Nvidia öne geçti.

Yapay zeka çiplerinin kralı

Nvidia, yapay zeka patlamasının merkezinde yer alıyor. Microsoft, Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinin kullandığı veri merkezlerini Nvidia'nın çipleri çalıştırıyor. Yapay zeka altyapısına küresel yatırımın 2028’e kadar 200 milyar doları aşması bekleniyor.

Nvidia, nisan ayında sona eren çeyrekte 44,1 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %69’luk artış anlamına geliyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, “Yapay zeka devriminin temel taşı tek bir şirket varsa, o da Nvidia’dır” dedi.

CEO Jensen Huang: Teknoloji dünyasının yeni yıldızı

Tayvan kökenli Nvidia CEO’su Jensen Huang, servetiyle birlikte küresel profili de hızla büyüyen bir figür hâline geldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Huang, 140 milyar dolarlık kişisel servetiyle şu anda dünyanın en zengin 10 kişisi arasında.

Huang, Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Suudi Arabistan’a gitmiş ve burada “Project Stargate” adlı 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı projesinin tanıtımında yer almıştı. Nvidia bu dev projenin ana ortaklarından biri.

Çin rekabeti ve ihracat yasakları

Şirketin bu yükselişi kolay gelmedi. 2025’in başlarında Çinli girişim DeepSeek, düşük maliyetli ve güçlü yapay zeka modeliyle Silikon Vadisi'ni sarstı. Bu gelişme Nvidia’nın pahalı çiplerinin gerekliliği konusunda soru işaretleri doğurdu ve ocak-nisan döneminde hisse senedi %37 düşüş yaşadı.

Ayrıca ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracat kısıtlamaları da şirketi etkiledi. Nvidia, Çin’e satışı yasaklanan H20 yapay zeka çipleri nedeniyle 2,5 milyar dolar gelir kaybı yaşadığını açıkladı.

Ancak şirket nisan ayından bu yana toparlanarak hisselerinde yaklaşık %74’lük yükseliş yakaladı.

6 trilyon dolara doğru mu?

Analistlere göre Nvidia’nın yükselişi burada durmayacak. Yatırım şirketi Loop Capital, şirketin 2028 yılına kadar 6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Loop Capital analizinde, “Nvidia, yapay zeka sektöründe kritik teknolojilerde neredeyse tekelleşmiş durumda. Bu büyümenin devam etmesi şaşırtıcı değil” ifadesi yer aldı.

CEO Jensen Huang da Nvidia’nın daha yolun başında olduğunu düşünüyor. Mayıs ayındaki bilanço açıklamasında, “Yapay zeka, yazılımdan sağlığa, ulaşımdan finansa kadar her sektörü dönüştürecek. Bu yalnızca bir başlangıç” dedi.

Teknoloji tarihinde bir kilometre taşı olan bu gelişme, yapay zeka çağının ekonomik güç dengesini yeniden şekillendirmekte olduğunu açıkça ortaya koyuyor.