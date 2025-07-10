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Dünya
CNN International 10.07.2025 07:26

Bir kuvözde dört bebek: Gazze'de yakıt krizi kritik eşiği geçti

Gazze’deki doktorlar, hızla derinleşen yakıt krizi nedeniyle birden fazla yenidoğan bebeği aynı kuvözde tutmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Hastaneler, yakıt yetersizliği nedeniyle hayati hizmetleri durdurma noktasına geldi; yüzlerce hasta risk altında.

Bir kuvözde dört bebek: Gazze'de yakıt krizi kritik eşiği geçti

Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki yakıt stoklarının “neredeyse tamamen tükenmiş” olduğunu ve mevcut kaynakların kritik seviyede olduğunu vurguladı.

OCHA açıklamasında, “Hastaneler karneyle hizmet veriyor. Ambulanslar yolda kalıyor. Su sistemleri çökme eşiğinde. Bu şartların ölümlere yol açması kaçınılmaz. İsrail makamları acilen, düzenli ve yeterli miktarda yakıt girişine izin vermediği sürece can kayıpları hızla artacak” denildi.

Gazze'deki abluka bebekleri tehdit ediyor

Gazze’nin güneyindeki Al-Ahli Hastanesi’nin direktörü Dr. Fadel Naim, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir başka tesis olan Al-Helou Hastanesi'nde çekilen ve aynı kuvözde birden fazla bebeğin yer aldığı fotoğrafı yayınladı.

Dr. Naim, “Bu trajik kalabalık sadece ekipman eksikliği değil; Gazze’deki acımasız savaşın ve sağlık sistemini felç eden kuşatmanın doğrudan bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Dr. Naim, “Abluka, prematüre bebekler için rutin bakımı ölüm kalım mücadelesine çevirdi. Hiçbir çocuk, yaşamını bombalar ve ambargoların belirlediği bir dünyaya doğmamalı” dedi.

Dr. Abu Silmiya: “3 saat içinde hastane tamamen devre dışı kalabilir”

Gazze’nin kuzeyindeki Al-Shifa Hastanesi’nin yöneticisi Dr. Mohammad Abu Silmiya, CNN’e yaptığı açıklamada, yakıt sağlanmazsa hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağını ve bunun ölüm sayısını dramatik şekilde artıracağını belirtti. Dr. Silmiya, “Aralarında 22’si kuvözde olan bebeklerin de bulunduğu yüzlerce hasta ölüm riskiyle karşı karşıya” dedi.

Hastaneden gelen görüntülerde doktorların tedavi sırasında el feneri kullandıkları görülüyor.

Bir başka tesis olan Nasser Tıp Merkezi ise yalnızca 24 saatlik yakıt kaldığını belirterek, enerjiyi doğum ve yoğun bakım gibi kritik bölümlere yönlendirdiklerini duyurdu.

Jeneratörler çalışmıyor, yedek parça da yok

Gazze Sağlık Bakanlığı, CNN’e yaptığı açıklamada, jeneratörleri çalıştıracak yakıtın yanı sıra yedek parça bulamadıklarını da söyledi. Açıklamada, “Hastaneleri ayakta tutmak için yalnızca yakıt değil, eskiyen parçaların yerine kullanılacak ekipman da yok” denildi.

Gazze’nin merkezindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi, ana jeneratörün yedek parça eksikliği nedeniyle bozulduğunu ve sadece küçük bir yedek üniteyle çalıştıklarını belirtti. Hastane yönetimi, “Saatler içinde yakıt bitecek, yüzlerce hastanın hayatı tehlikeye girecek” uyarısında bulundu.

MSF: “Eşi görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de “benzeri görülmemiş bir insani krizin” yaşandığını belirterek ateşkes çağrısı yaptı ve insani yardımın derhal artırılması gerektiğini vurguladı.

MSF açıklamasında, “Ekiplerimiz, ayrım gözetmeyen saldırılar ve kuşatma koşulları altında milyonlarca insanın tedavisi için çalışıyor. İsrail makamları ve bu vahşeti mümkün kılan hükümetler — başta İngiltere olmak üzere — bu kuşatmaya son vermeli ve Gazze’deki Filistinlilerin yok oluşunu durduracak adımları atmalıdır” denildi.

Arka plan: 11 haftalık abluka ve yetersiz yardım

Yılın başlarında uygulanan 11 haftalık insani yardım ablukası, Gazze’deki 2 milyondan fazla Filistinliyi kıtlığın eşiğine getirmişti.

Mayıs ayında sınırlı yardım girişlerine yeniden izin verilmeye başlansa da, uluslararası yardım kuruluşları bunun ihtiyacın çok gerisinde olduğunu söylüyor.

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