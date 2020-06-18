Konuya ilişkin açıklamayı Nazarbayev'in Basın Sekreteri Aidos Ukibay, Twitter hesabından yaptı.

Ukibay, Nazarbayev'in kendini izole ettiğini ve endişeye mahal olmadığını ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayımladığı verilere göre, Kazakistan'da şu ana kadar 15 bin 877 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı ise 97.