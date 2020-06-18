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Hindistan'da son 24 saatte 334 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 334 ölüm, 12 bin 881 vaka kaydedildi.
NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.
Son 1 günde 334 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.
İyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: koronavirüs salgını hindistan'da koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:49
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