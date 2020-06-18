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Afganistan'da patlamada 3 sivil öldü
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Zurmet ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kadınla 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Patlamada 3 aylık bebeğin ağır yaralandığını belirten Hasrat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Etiketler: Afganistan paktiya vilayetiSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:55
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