Nükleer anlaşmadan vazgeçilirse İran faaliyetlerini ileri taşıyacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin mevcut nükleer kapasitesinin, anlaşmadan önceki döneme göre çok daha ileri seviyede olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer teknoloji alanında yükselen bir ivmeyle hareket ettiğini anlatan Kemalvendi, "Eğer karşı taraf nükleer anlaşmadan çekilirse, İran faaliyetlerini anlaşma öncesinden daha ileri düzeyde sürdürecek" dedi.

İran dini lideri Hamaney'den talimat

ABD yönetiminin 8 Mayıs'ta Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 1 ay sonra İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin Atom Enerjisi Kurumu'na uranyum zenginleştirme kapasitesinin artışını sağlayacak 190 bin SWU üretme talimatı vermişti.

Anlaşmanın tarafı Avrupalı ülkelerle (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmanın devamı yönünde görüşmeler yürüten Tahran yönetimi, bu ülkelerden ABD yaptırımlarına karşı petrol satışı ve bankacılık işlemlerinde garanti istiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından geçen hafta yayımlanan raporda, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın anlaşmanın şartlarına uymaya devam ettiğini açıklamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 5 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

Kaynak: AA