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Almanya: İran'la anlaşma bizim için hala geçerli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 2016 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geçerli olduğunu, ABD'yle aynı görüşte olmadıklarını açıkladı.

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Almanya: İranla anlaşma bizim için hala geçerli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Passauer Neue Presse gazetesine açıklamalarda bulundu. 

İtidal çağrısında bulundu 

Maas, "Anlaşma mükemmel değil, ama kesinlikle bir anlaşmanın olmamasından çok daha iyidir" diyerek yapılan anlaşmayı savundu. Maas, ülkelerin tehdit dili karşısında çatışma ortamının oluşmaması için itidal çağrısında bulundu. 

İran'a karşı başlatılan yaptırımların kötü sonuçlar doğuracağını belirten Maas, "İran'ın izolasyonu radikal ve köktenci güçleri artırabilir" dedi. 

"Anlaşmanın devamı için mücadele ediyoruz"

Alman Bakan Maas, anlaşmanın devamı için mücadele ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: 

"İran'daki kaos, Irak veya Libya'da yaşadığımız gibi zaten sorunlu bir bölgeyi daha da istikrarsız hale getirecektir. Biz anlaşmanın devamı için mücadele ediyoruz. Bu anlaşma bizim güvenliğimiz için çok önemlidir çünkü o bölgede güvenlik ve şeffaflık sağlamaktadır. Neticede İran bizim için uzakta olan Avrupa'nın komşusudur. Kim bu bölgede yeni bir rejim umut ediyorsa daha büyük problemlerle karşılaşabilir."

Kaynak: İHA  

Etiketler: nükleer anlaşma, iran, Heiko Maas, almanya
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