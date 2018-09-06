Cezayir'de kolera salgınının kirli vadi suyundan kaynaklandığı anlaşıldı

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tahliller sonucunda, koleranın kaynağının, salgın vakalarının en fazla görüldüğü kent olan Buleyde'ye bağlı Beni İzze Vadisi olarak tespit edildiği belirtildi.

Vadideki akarsuyun Eş-Şeria Dağları'ndan başlayıp Buleyde'deki Hazruna bölgesinden geçerek başkent Cezayir'deki Mazafran sahiline kadar uzandığının belirtildiği açıklamada, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdaki vadi suyunun temizlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olduğunun tespit edildiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA