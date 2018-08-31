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Cezayir'de kolera salgınına karşı temizlik kampanyası başlatıldı

Cezayir'de 6 kenti vuran koleranın yayılmasına karşı çeşitli bölgelerde sokakları temizleme kampanyası düzenlendi.

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Cezayirde kolera salgınına karşı temizlik kampanyası başlatıldı

Cezayir'de kolera salgınına karşı, yerel makamların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla birçok mahallede düzenlenen bir günlük temizlik kampanyasına, Cezayir Çevre ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Fatıma ez-Zehra Zervati de destek verdi.

Kampanyaya katılan Bakan Zervati, Facebook sayfasında gönüllü vatandaşlarla birlikte Bab el-Vadi eş-Şabi Mahallesi'nde çöp topladığı fotoğrafları paylaştı.

Cezayirli Bakan Zervati, dün vatandaşlara, "çevreyi korumak ve temizliğe teşvik etmek" amacıyla kampanyaya katılma çağrısında bulunmuştu.  

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olarak kesinleştiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: cezayir, kolera
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