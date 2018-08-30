Dürziler İsrail'in "Ulus Devlet Yasası"na tepkili

Halid Farraj 37 yaşında İsrail vatandaşı bir Dürzi. "Yahudi Ulus Devlet" yasasının ardından, Filistinli Müslümanlarla birlikte o da 2. sınıf vatandaş haline geldi.

Farraj, 20 yıl önce İsrail ordusunda zorunlu olarak hizmet etmeyi reddetti. Kararı yüzünden İsrail hapishanesinde 2 ay tutuklu kaldı. Yaşadıkları Halid ve ailesinin Filistin meselesine karşı duyarlılığını daha da artırdı.

"Yahudi olmayanlar 3. sınıf vatandaş muamelesi görüyor"

Farraj'a göre, ırkçı ulus devlet yasası, Filistinlilerin bilinçlenmesi için olumlu bir adım:

"Bence bu yasa bizim gibi Yahudi olmayanlar için olumlu bir adım. Bu yasa zaten var olan olumsuzlukları resmileştirdi. İsrail’in Yahudi olmayan bütün vatandaşları aslında 2. veya 3. sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Hayatları boyunca ayrımcılık ve ırkçılık ile karşı karşıyalar."

Hizmet alamıyorlar

Çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Daliat Karmel Köyü İsrail'in bu ayrılıkçı politikalarının bir örneği. Yeterince hizmet götürülmeyen köyde 200 evde halen elektrik yok.

İsrail'e zorunlu askerlik yapıyorlar

Sayıları 130 bin olan İsrailli Dürziler İsrail ordusunda zorunlu olarak askerlik yapıyorlar. İsrail meclis raporlarına göre yüzde 83 oranında askere katılım oranına sahipler.

"Dürzi gençler haklarından habersiz"

27 yaşındaki Dürzi Maysen Hamdan ise "Reddet: Halkın Seni Korur" adlı platformunun üyesi. "Dürzi gençler haklarından habersiz" diyen Hamdan, onları bilinçlendirmek için çabalıyor:

"Dürzi gençler reddetme imkanının olduğunun farkında değil. Bu devletin bütün makamları Filistin kimliğini yok etmeye çalışıyor. Bizi halkımızdan uzaklaştırmaya, aramızdaki uçurumu derinleştirmeye çalışıyorlar."

Eleştiri ve tepkilere rağmen Tel Aviv ırkçı yasadan vazgeçmiyor.

Kaynak: TRT Haber