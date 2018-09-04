Cezayir'de kolera salgını valiyi görevinden etti

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika, anayasa gereğince Buleyde Valisi Ayyadi'yi görevden aldı.

Haberde, Ayyadi'nin neden görevden alındığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Özel bir televizyon kanalı olan En-Nehar ise Buteflika'nın, "görevini hakkıyla yerine getirmediği ve vatandaşlara saygı duymadığı" gerekçesiyle valinin görevine son verdiğini duyurdu.

Kolera salgınının ilk görüldüğü kent: Buleyde

Buleyde, geçen ay Cezayir'in kuzeyinde ortaya çıkan kolera salgınının ilk görüldüğü kent olma özelliği taşıyor.

Cezayir Sağlık Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olarak kesinleştiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti. Ölümle sonuçlanan vakalar Buleyde kentinde tespit edilmişti.

Kaynak: AA