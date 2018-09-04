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Irak Meclisi yeni Başkanını seçemedi

Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.

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Irak Meclisi yeni Başkanını seçemedi

Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda yeni meclis başkanı seçilemedi. Mecliste gerçekleşen oturumda hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonu kararı çıkmadı.

Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla yöneten Muhammed Ali Zeyni, yaşanan siyasi kaostan dolayı oturumu erteledi.

Irak'ta anayasada belirtilmese de, Meclis Başkanlığı Arap Sünnilerden, Cumhurbaşkanı Kürtlerden ve Başbakan Arap Şiilerden seçiliyor.

Şiilerin Başbakan konusunda olduğu gibi, Sünnilerin Meclis Başkanlığı ve Kürtlerin de Cumhurbaşkanlığı'na seçilecek tek bir isim üzerine henüz anlaşmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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