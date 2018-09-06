Kuzey Kore liderinden nükleer silah açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde nükleer silahlardan kurtulmak istiyor. Kuzey Kore liderinin bu isteklerini, Pyongyang'da bir araya geldiği Güney Koreli yetkililer açıkladı.

Kuzey Kore liderinin fikirlerinden bazıları şöyle aktarıldı:

"Uzun menzilli füze testlerine son vermek ve 2021 başlarında nükleer silahlardan arındırmak. Pyongyang'ın bu sene başlarında nükleer test sahalarını sökmesinden sonra, roket fırlatmaları ve testleri imkansız hale getirmek."

Bunlar, Kuzey Kore liderinin ilk kez nükleer silahlardan kurtulmak için zaman çizelgesi teklif etmesi anlamına geliyor.

Güney Kore heyeti ve Milli Güvenlik Müdürlüğü Başkanı Chung Eui-Yong, "Kuzey Kore ile barış hakkında konuşmayı kabul ettik. Özellikle de nükleer silahları arındırma konusunda" dedi.

Neler yaşandı?

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerginlik Haziran ayında tarihi Singapur zirvesinden sonra artmıştı. Her iki taraf da birbirini suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Pyongyang'a yapacağı ziyareti iptal etmişti. Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda açık bir yol haritası sunmadığı sürece yaptırımların kaldırılması ve Koreler arası kalıcı bir barışın sağlanması için adım atılmasına karşı çıkıyor.

Bu durum, Güney ve Kuzey hükümetlerinin basit iş birliği adımlarını atmakta dahi tereddüt yaşamasına neden oluyor. Geçen ay iki ülke arasında iletişimi artırmak üzere irtibat bürosu kurulmasını öngören plan, büroyu kimin işleteceği ve masraflarını kimin karşılayacağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı için ertelenmişti.

Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, Nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin Eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

"Güney Kore ile yakınlaşmayı baltalama"

Son olarak Kuzey Kore, ABD'ye Güney Kore ile son dönemde gelişen diplomatik yakınlaşmayı baltalayacak adımlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Reuters