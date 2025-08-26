Açık 24ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 09:54

Norveç varlık fonu, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarından çıktı

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı.



NBIM'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin bazı yatırımlarından çıkma kararına ilişkin detaylara yer verildi.

Fonun, Caterpillar yatırımından çıktığı ifade edilen açıklamada, ayrıca İsrail merkezli Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings'teki yatırımlarını da sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, yatırımlardan çıkma kararının, söz konusu şirketlerin "savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları" nedeniyle alındığının altı çizildi.

Fona bağlı Etik Konseyi'nin açıklamasında ise ABD merkezli Caterpillar şirketine ait buldozerlerin İsrail tarafından Filistinlilere ait konutların yıkımında hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığına işaret edildi.

Etik Konseyi, kararda yer alan İsrailli bankalara ilişkin açıklamasında ise "Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat faaliyeti için gerekli ön koşul olan finansal hizmetler sağlayarak, İsrail yerleşimlerine katkıda bulundular." ifadesine yer verildi.

NBIM, 12 Ağustos’ta da 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

OKUMA LİSTESİ