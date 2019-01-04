İran medyasındaki haberlere göre, 14 Aralık 2018’de Dubai-Oslo seferi sırasında Şiraz’a zorunlu iniş gerçekleştiren Norwegian'a ait uçaktaki arıza yaptırımlar nedeniyle giderilemiyor.

Norwegian'ın Şiraz’a uzman bir ekip gönderdiği ancak uçağın yeni bir motora ihtiyaç duyduğu, İran'a uygulanan ambargolar nedeniyle de bu motorun sağlanabilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Arıza yapan uçağın içindeki yolcu ve mürettebattan oluşan 187 kişi bir sonraki gün Oslo'ya nakledildi ancak uçak, o tarihten bu yana İran'ın Şiraz kentinde Norveç'in motorun değiştirilmesi için ABD'den alacağı özel izni bekliyor.

Bu arada acil iniş nedeniyle İran'a girmek zorunda kalan yolcuların da bundan sonra ABD'ye gidebilmek için vize almak zorunda kalacakları ifade ediliyor.

ABD'nin 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yeniden uygulamaya başladığı birinci aşama yaptırımlar çerçevesinde İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı.

İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulandı. Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri getirildi, yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellendi.

İran'ın para birimi tümen üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere kısıtlamalar uygulandı ve ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklandı.

Kaynak: AA