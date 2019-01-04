Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun ziyaret kapsamında Ürdün'den başlayarak, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber toplamda 8 bölge ülkesini ziyaret edeceğini duyurdu.
Turun, 8 ila 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.
Amerika Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretindeki ana gündem maddesi ise gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olacak.
Mike Pompeo'nun Riyad'daki temaslarında yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi alacağı da kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber