Barum şehrindeki Afganlara ait el-Nur İslam Merkezi Camii’ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave, saldırganı fark edince, onu etkisiz hale getirmeye çalışmış ve ihbar üzerine olay yerine polisin de gelmesiyle saldırgan gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ise saldırganın evinde yapılan aramada polis, bir kadın cesedi bulmuş; kadının, saldırganın 17 yaşındaki üvey kız kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

Polis müdüründen teşekkür

Oslo Bölgesi Polis Müdürü Beate Gangas, Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave’ye, saldırgana yaptıkları müdahaleden dolayı teşekkür ederek, “Kahramanca ve iyi niyetli girişiminiz için size çok teşekkür ediyorum. Hızlı yanıt vermeniz sayesinde çok sayıda hayat kurtuldu” dedi.

Kahraman ikili, ayrıca Barum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer Krog ile de görüştü.

Kaynak: DHA