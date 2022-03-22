Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç Kralı 5. Harald koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Norveç kraliyet yetkilileri, COVID-19 testi pozitif çıkan 85 yaşındaki kralın hafif semptomlar gösterdiğini açıkladı.
İlgili açıklamaya göre, 5. Harald, görevlerine birkaç günlüğüne ara verecek; yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon devralacak.
Üç doz COVID-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.
Etiketler: Norveç Koronavirüs
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