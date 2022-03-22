Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı "Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi" ile Ramallah'ın batısında yer alan Ras Karkar ve Harbesa Beni Haris köy meclisleri, İsrail'in Er-Riysan Dağı'nı kontrol altına alma planlarını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gösteriye katılan Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail askerleri ayrıca gazetecileri de darbetti.

Sağlık ekipleri, biri başından olmak üzere 3 Filistinlinin plastik mermi ile yaralandığını, başından yaralanan Filistinlinin hastaneye nakledildiğini açıkladı. Ayrıca onlarca Filistinli, göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak isteyen İsrail, 2018'de bölgeye buldozerlerle girerek Er-Riysan Dağı'nda yol açma çalışması başlatmıştı. Bölge sakinleri buna karşı çıkmış ve gösteriler düzenlemişti.