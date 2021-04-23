Halk Sağlığı Kurumu, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğunu açıkladı.

"İstenilen tarihte hızlıca geri alınabilecek"

Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği vurgulandı.